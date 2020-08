Antonio Banderas, Zorro festeggia 60 anni tra gloria e rinascita

Star del cinema e sex symbol internazionale. Antonio Banderas festeggia oggi 60 anni tra gloria e una nuova rinascita. L'attore spagnolo, molto amato anche in Italia, è nato a Malaga il 10 agosto del 1960 dove inizialmente ha inseguito il sogno di diventare calciatore, prima di abbandonarlo a causa di un infortunio al piede.

Banderas inizia la sua carriera da attore cinematografico grazie al regista Pedro Almodovar che lo notò a teatro e lo chiamò per il suo secondo film: Labirinto di Passioni nel 1982. Ed è proprio grazie ad Almodovar che Antonio Banderas conquisterà il pubblico spagnolo. Per il regista infatti sarà una vera musa, tra i protagonisti di Matador e dei più conosciuti a livello internazionale, La legge del desiderio (1987) e Donne sull'orlo di una crisi di nervi (1988), La pelle che abito (2011).

Agli inizi degli anni '90, varca in confini approdando ad Hollywood con il ruolo del compagno di Tom Hanks in "Philadelphia". Sposa Melanie Griffith, recita in numerosi film di successo come La casa degli spiriti e Intervista col vampiro e Desperado di Robert Rodriguez. Diventa ufficialmente una stella di Hollywood grazie al personaggio di Zorro in La maschera di zorro dove recita accanto a Catherine Zeta Jones.

Negli anni 2000 lo troviamo nel cast di piccoli film mainstream a cui aggiunge il musical Nine a Broadway e l’esperienza in veste di doppiatore del Gatto con gli stivali nella fortunatissima saga di Shrek della Dreamworks nel 2004.

Da questo momento Antonio Banderas sembra iniziare una fase calante. Non compare più in grandi produzioni spostandosi alla pubblicità e diventando il volto amato delle ormai storiche pubblicità del Mulino Bianco. Ma Banderas si sta preparando alla risalita sempre con Pedro Almodovar. Ancora grazie al sodalizio con il regista di Tutto su mia madre, arriva La Pelle che abito nel 2011.

Ma a costringerlo ad una nuova pausa, e ad un profondo momento di riflessione, sarà un infarto nel 2017 e il conseguente intervento. A Toronto nel 2019 racconta: "Dopo aver avuto un infarto ho rimesso a posto le mie priorità e ho pensato ad un modo per spendere i miei soldi capace di rendermi felice e fare la differenza così ho deciso di formare 600 giovani nella mia città, Malaga, e di aprire un teatro. Non immaginavo minimamente le difficoltà che avrebbe comportato, ma credo ne sia valsa la pena perchè ho trascurato il palco troppo a lungo e non vedo l’ora di tornarci".

La vera ri-consacrazione dove la vita si incontra con l’arte è per l’attore Dolor y Gloria, il film dichiaratamente autobiografico di Pedro Almodovar dove Antonio Banderas interpreta il suo regista e amico e ne approfitta per guardarsi dentro.

Del lavoro sul film, presentato con grandissimo successo a Cannes nel 2019 Banderas confessa: "E' un film che tocca il cuore delle persone. Anche quello di coloro che non sono mai entrate nell’universo Almodovar". Parlando delle caratteristiche universali del film che gli è valso la nomination all’Oscar e di quanto abbia a che fare anche con la sua di vita privata, un Banderas visibilmente commosso dice: "Ci sono molte cose in questo film che hanno a che vedere con le tutti noi e anche con me stesso, come il mio attacco di cuore...". Riparte dal dolore e dalla gloria Banderas per i suoi primi 60 anni di emozioni e successo. .

© Riproduzione riservata