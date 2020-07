A 25 anni da "Lemon Tree", i Fool's Garden tornano in Italia: il duetto con una band bresciana

A 25 anni di distanza dalla hit mondiale Lemon Tree, i Fool's Garden, quell'anno dominatori delle classifiche di mezzo mondo, tornano a farsi sentire in Italia. Lo fanno per mezzo di una collaborazione nata nei giorni del lockdown da Covid con la band bresciana La Crisi Di Luglio.

Da oggi è su tutte le piattaforme il singolo ABCD (Freecom, edizioni Cramps Music), nuovo singolo della Crisi Di Luglio cui hanno collaborato i due membri fondatori dei Fool's Garden: Volker Hinkel (chitarre, cori, Mellotron) e Peter Freundenthaler (cori). Il nuovo drummer della band originaria di Pforzheim (Baden-Württemberg, Germania) Jan Hees ha suonato la batteria e curato il mix.

ABCD è la prima di un trittico di canzoni che La Crisi Di Luglio pubblicherà, tutte caratterizzate dalla medesima partnership e tutte realizzate in regime di lockdown. I Fool's Garden sono attivi dal 1991 e, dopo il successo di Lemon Tree, non si sono mai fermati. In totale hanno pubblicato 10 album e ne anno in lavorazione un undicesimo, già anticipato dal singolo pop-dance «Outta Love».

