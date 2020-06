Elisa, dal Karaoke di Fiorello al successo: "Facevo la parrucchiera, partecipai per caso"

Casuale il debutto di Elisa Toffoli nel mondo della musica. La cantante si è raccontata a “I Lunatici” in onda su RadioDue.

Elisa infatti faceva la parrucchiera quando per caso partecipò nel 1992 alla trasmissione Karaoke di Fiorello, in onda su Italia Uno, durante la tappa di Gorizia.

“Facevo la parrucchiera – ha detto la cantante -. Una nostra cliente che cantava doveva andare al Karaoke quella sera a Gorizia ma per un malanno improvviso, ha dovuto rinunciare. Febbre e mal di gola non le hanno permesso di cantare in tv".

Per una pura casualità dunque, in sostituzione della cliente, al Karaoke quella sera partecipò Elisa dando inizio alla sua fortunata carriera.

