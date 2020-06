Belen, sui social lettera al figlio Santiago: "Prima ancora che nascessi, ti conoscevo già"

Belen dedica al figlio Santiago una lunga lettera che è una aperta dichiarazione d'amore. Un approccio diretto quello della showgirl argentina, per ribadire che il suo unico amore vero è il figlio. Dichiarazioni che arrivano dopo diverse indiscrezioni sulla sua pesante crisi col marito, Stefano De Martino.

Tornati insieme la scorsa estate, dopo una prima crisi durata 3 anni, e dopo aver vissuto insieme la quarantena, oggi Belen e Stefano si sono nuovamente allontanati.

Non è dato sapere il motivo della rottura, vista anche la tanta riservatezza del ballerino che - volato a Napoli in questi giorni perchè impegnato col programma Made in Sud - ha solo dichiarato di non voler parlare pubblicamente della sua vita privata.

“Il suo esserci è il mio infinito universo - ha dunque detto Belen, parlando del figlio -. Prima ancora che arrivasse, lo conoscevo già. Ho sempre voluto diventare mamma, mi sentivo in ritardo anche perchè mia mamma mi ha avuta a 20 anni. Ho un rapporto speciale con lei, sempre pronta a regalare un sorriso, anche a chi non se lo merita”.

"Ti amo così tanto che non riesco a spiegartelo a parole", ha aggiunto. Infine, l'invito al piccolo Santiago di essere “sempre gentile”, e coerente con sé stesso.

