Alberto Sordi, il ricordo di Christian De Sica: "Per me era come uno zio"

"Per me Alberto è stato come uno zio, veniva un giorno alla settimana a cena a casa mia. A differenza degli altri attori comici, Alberto nella vita privata era molto simpatico. Quest'uomo ha rivoluzionato la comicità di questo paese". Christian De Sica, ospite a Domenica In, ha ricordato Alberto Sordi in occasione del centenario della sua nascita.

"Ogni volta che veniva a casa nostra era una festa. Con papà sono stati legatissimi, io devo tutto a Sordi, tutti dicono che sono uguale a mio padre, ma lì è Dna mentre io ho copiato tutto da lui, era grandioso".

