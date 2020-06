Vittorio Sgarbi ha rischiato di annegare in Albania: "Sono vivo per fortuna"

Attimi di paura in Albania per Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte, che si trovava in vacanza nel litorale di Palasë, ha rischiato di annegare. Sgarbi ha raccontato la sua disavventura a "Live-Non è la D'Urso".

"Sono vivo per fortuna - ha detto - la giornata non era buono e il mare era mosso, io un po' spavaldo di natura sono andato in acqua. L'unica che mi ha seguito è stata mia figlia che ha visto che ho perso la cognizione dello spazio e del tempo e sono rimasto completamente nudo: senza mutande e senza occhiali. Mia figlia è stata bravissima".

