J-Ax annuncia il nuovo singolo: "Ho lasciato che il virus vincesse su di me ma ora sono tornato"

«Devo essere sincero. Per un lungo momento ho lasciato che questo virus vincesse su di me». È il racconto di J-Ax su Instagram, con cui l’artista annuncia l'uscita del nuovo singolo 'Una voglia assurda', in uscita il 29 maggio.

«La sofferenza che vedevo in giro - racconta l’ex Articolo 31 - mi schiacciava la testa sul pavimento, impedendomi di muovermi, pensare, creare. Ma la musica mi ha salvato ancora, come già era successo a 20 anni e qualche anno fa. Ho voluto scrivere un nuovo pezzo per celebrare il fatto che possiamo rialzarci e guardare al futuro con un sorriso. È vero, questo è un mondo nuovo, ma non significa che dobbiamo vivere a metà. Possiamo tornare a ridere, giocare, baciarci. A vivere. E io - conclude nel video dove si rasa i capelli fino a far riemergere il tatuaggio che ha sul cranio - voglio farlo anche più intensamente di prima. Sono tornato».

