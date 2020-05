Strage di Capaci, i SeiOttavi ricordano Falcone e Borsellino: "La nostra voce per la legalità"

In occasione del 23 maggio, anche i SeiOttavi raccolgono l'appello della Fondazione Falcone, affinché i tanti limiti imposti dal Covid non interrompano questo fondamentale appuntamento.

Le scuole saranno veicolo di vari contributi che artisti, rappresentanti di associazioni come Addio Pizzo, Stefania Petyx e tanti altri testimoni stanno preparando.

In questo caso l'istituto Laura Lanza di Carini, da anni attivo per questa ricorrenza e operante in un territorio particolarmente caldo come quello di Carini, promuoverà una trasmissione radio chiamata: "La nostra voce per la legalità" in onda alle 10 di giorno 23 maggio, all'interno della quale saranno trasmessi i vari contributi artistici e tematici.

Andare oltre e non fermarsi a limiti che sembrano insormontabili è ciò che oggi la Fondazione Falcone compie con l'ausilio delle scuole ed è ciò che Giovanni Falcone ha fatto, immaginando un futuro diverso per questa terra.

