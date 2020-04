"Giovane stupida", Cesare Cremonini gira il nuovo videoclip insieme alla fidanzata Martina

Arriva il videoclip di "Giovane stupida", che Cesare Cremonini ha deciso di girare insieme alla fidanzata Martina, anche lei protagonista.

Il cantante aveva annunciato la presenza della ragazza nel videoclip, che ora i fan possono vedere su Youtube.

La regia del videoclip è stata affidata a Gaetano Morbioli e oltre a Cesare e Martina ci sono anche ballerini, ginnaste e anche animazioni 3D.

"Martina, la mia ragazza, ovviamente non è stupida ma mi stupisce, - ha detto Cremonini intervistato da Rockol -. È nata in piena era digitale, che ci piaccia o no anche noi del Novecento dobbiamo vivere".

© Riproduzione riservata