Loredana Berté lancia raccolta fondi: "Aiutiamo chi sta attraversando l’inferno per noi"

"Ciao belli, doniamo insieme al Gruppo San Donato (Milano - Bergamo - Brescia) e alla Fondazione Careggi Onlus? Loro stanno attraversando l’inferno per noi ed hanno bisogno di tutti noi. Ognuno doni per quel che può. Un piccolo aiuto, se fatto da tanti, diventa un grande aiuto. Grazie a chi lo farà": è l’appello lanciato da Loredana Bertè, che dal suo appartamento di Milano dà il via alla campagna social aiutiamoliadaiutarci, per raccogliere fondi per il Gruppo San Donato di Milano/Bergamo/Brescia e per la Fondazione Careggi Onlus di Firenze.

Loredana ha pubblicato un video girato da casa in cui si rivolge direttamente al suo pubblico.

