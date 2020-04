Eroi civili, la 17enne di Marineo premiata da Mattarella: "Semplici gesti di solidarietà"

Ci sono anche due giovanissimi siciliani tra i 25 Alfieri della Repubblica nominati dal Capo dello Stato. Si tratta della 17enne Maria Lucrezia Rallo di Marineo e del 16enne nisseno Sebastiano Maria Indorato, di Sommatino.

La nomina di Maria Lucrezia è stata motivata per «il talento mostrato nella scrittura e nella poesia, talento che è riuscita ad unire a un impegno di cittadinanza attiva e ad azioni concrete di volontariato e di solidarietà ad anziane signore».

Lei, studentessa del Liceo scientifico "Ernesto Basile" di Brancaccio, si dice molto commossa: «E' un grande onore e provoca in me grande commozione questo riconoscimento che mi è stato dato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non faccio nulla di eccezionale, un piccolo aiuto, semplici gesti di solidarietà. Stento ancora a crederci, soprattutto perchè questa splendida notizia è arrivata in un momento così complesso per tutti noi».

Maria Lucrezia ama da sempre la poesia e la scrittura e ne fa dono anche alle signore che aiuta. Parla di «emozioni incise su carta che diventano espressioni dell’anima, questa magia si chiama poesia». E cita il poeta mistico Kahlil Gibran, autore della raccolta-capolavoro "Il Profeta": «La poesia è il salvagente cui mi aggrappo quando tutto sembra svanire».

Sebastiano Maria Indorato invece ha ricevuto la nomina «per la dedizione con la quale si impegna ad affrontare le invalidanti difficoltà familiari di salute, e in particolare la cura del fratello, per il quale ha saputo, tra l’altro, ideare preziose modifiche al dispositivo medico che rende possibile il suo trasporto».

Di lui parla il sindaco Elisa Carbone: «Una bella notizia che ci rende orgogliosi. Un onore per tutta la comunità di Sommatino. E’ uno dei giovani che rappresentano modelli positivi di cittadinanza e che sono esempi dei molti ragazzi meritevoli presenti nel nostro Paese».

Video di Marcella Chirchio.

