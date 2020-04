Palermo, giornalisti cantano contro il Coronavirus: il video sulle note di "Gloria"

Giornalisti, docenti, architetti insieme - sulle note di Gloria di Umberto Tozzi - per una raccolta fondi contro il Coronavirus.

"Quando non siamo costretti ad uscire per lavoro e da casa vogliamo fare qualcosa per chi, in questo momento, si trova in difficoltà".

"In un momento in cui per le strade di tutta Italia c’è silenzio, - spiegano - abbiamo deciso di cantare (molto male) per raccogliere fondi a favore di Agisci Palermo Onlus”.

Si tratta di una associazione, attiva per l'emergenza Covid-19, che sostiene il diritto allo studio dei minori disagiati e si occupa di fornire generi alimentari e di prima necessità a numerose famiglie bisognose di Palermo.

Questo è l'iban: IT44N0760104600001005176860, causale Emergenza Covid 19. I protagonisti del video sono: Fulvio Viviano (Sky), Wladi Pantaleone (Reuters), Andrea Tuttoilmondo (Askanews), Lirio Abbate (L'Espresso), Giuseppe Marinaro (Agi), Antonello Ravetto Antinori (ufficio stampa Pd), Fabio Russomando (Sky), Antonio Fraschilla (Repubblica), Luigi Perollo (ufficio stampa Curia Palermo), Francesco Malavolta (Fotoreporter), Tullio Puglia (Fotoreporter), Nino Giordano (MilanoFinanza), Giacinto Pipitone (GdS), Mimmo Trovato (Ansa), Giovanni Fasola (docente), Alessandro Lipari (perito assicurativo), Sebastiano Provenzano (architetto).

© Riproduzione riservata