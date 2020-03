Discorso sulla felicità, il puparo palermitano Antonio recita Benigni contro il Coronavirus

“La felicità, cercatela ora, perché è lì. Ce l’avete, ce l’abbiamo, perché l’hanno data a tutti noi quando eravamo piccoli ed era un regalo così bello che l’abbiamo nascosto, come fanno i cani con l’osso quando lo nascondono. E molti di noi l’hanno nascosto così bene che non si ricordano dove l’hanno messo ma ce l’abbiamo, ce l’avete. Guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima, buttate tutto all’aria. I cassetti, i comodini che ci avete dentro, vedrete che esce fuori. C’è la felicità".

Il piccolo puparo palermitano Antonio riprende il discorso sulla felicità di Roberto Benigni, per lanciare un messaggio di speranza contro l'emergenza Coronavirus.

