Coronavirus, Vasco in casa suona una chitarra degli anni '60 fatta a Catania

A casa secondo le direttive del governo vista l'emergenza Coronavirus, Vasco Rossi torna protagonista sui social mentre canta e suona uno dei suoi più grandi successi, "Senza parole".

E lo fa con una chitarra progettata e realizzata in una liuteria di Catania, come lui stesso spiega a commento del video condiviso sui social. Una chitarra acustica degli anni '60, spiega lo stesso rocker, che ha deciso di suonare per trascorrere un po' di tempo insieme ai fan, ricordando loro che "Andrà tutto bene".

