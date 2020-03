Carla Bruni finge di avere il Coronavirus e tossisce in faccia ai presenti: il video choc

Carla Bruni finisce nella bufera per un video che la vede protagonista di un "siparietto" per nulla edificante.

L'ex modella e moglie dell'ex premier francese, Nicolas Sarkozy, durante un evento ufficiale ha iniziato a tossire in faccia ai presenti, simulando anche una crisi respiratoria, facendo dunque finta di avere il Coronavirus.

"Noi non abbiamo paura del virus", ha detto la Bruni attirando su di sè una vera e propria bufera di critiche.

Presente all'evento di moda LVMH, la Bruni ha volutamente baciato il presidente del gruppo Sydney Toledano. "Baciamoci, non facciamo gli stupidi - ha detto la Bruni -. Noi siamo della vecchia generazione. Non abbiamo paura di nulla, non siamo femministi e non abbiamo paura del Coronavirus".

In queste ore, la Bruni ha pubblicato sui suoi social un messaggio di scuse.

