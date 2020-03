Coronavirus e musica, Bohemian Rhapsody è il miglior sottofondo per lavarsi bene le mani

Il miglior brano per lavarsi le mani nella maniera più corretta? Bohemian Rhapsody dei Queen.

In tempi di emergenza, dovuta al Coronavirus, è stato decretato che questa dei Queen è la canzone che rende più piacevole lavarsi le mani.

Tutto è partito dall'idea di giovane, di nome William Gibson, che ha realizzato un sito internet, chiamato Wash Your Lirics, in cui è possibile creare dei meme con testi musicali personalizzati che spiegano come lavarsi le mani.

Il tutto secondo le direttive degli esperti: lavare, palmo, dorso e dita delle mani per almeno 20 secondi con sapone o gel a base alcolica.

Ognuno ha dunque scelto la propria canzone del cuore da mettere come sottofondo. Fra ben 175 mila utenti che hanno visitato il suo sito, la maggior parte ha scelto di inserire nella grafica la canzone Bohemian Rhapsody.

