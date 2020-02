Sanremo, Bugo: "Quello che è accaduto? Sembra la scena di un film"

La lite tra Bugo e Morgan continua a essere protagonista dei salottini televisivi. Bugo è tornato sull'argomento, intervistato da Daria Bignardi a "L'Assedio".

L'artista ha ripercorso quanto accaduto a Sanremo, quando Morgan ha cambiato il testo del brano portato insieme a Bugo. "In quel momento non ho pensato molto. Mi son fatto trasportare dalla mia personalità. Ho capito subito che qualcosa non andava, dal primo verso. Ho aspettato un attimo, mi sono avvicinato a Morgan, ho preso il primo foglio e l’ho buttato. Non ho pensato “vado via”. Sono uscito e basta. È venuto fuori Cristian, la mia personalità".

La Bignardi ha poi mandato in onda la scena in cui Bugo va via dal palco. "Rivedere quelle scene è diventato quasi un film, è stata una cosa forte emotivamente. Penso di non averla manco vissuta quella scena, è stato forte. Morgan lo conosco da tanti anni, abbiamo avuto discussioni in passato ma arrivare a questo livello...".

"Io non devo chiedere scusa, con lui non ce l'ho. Credo che lui dovrebbe fare pace con se stesso. Sapevo che lui avesse un carattere particolare.Per me l'amicizia è un valore, dal punto di vista artistico lo considero un uomo in gamba. Morgan è bello perchè è così. Ma arrivare a un livello così non lo immaginavo".

