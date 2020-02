Sanremo 2020, il video del nuovo scontro in tv tra Morgan e il manager di Bugo

È scontro diretto tra Morgan e il manager di Bugo, Valerio Soave. Durante una telefonata a sorpresa a La Vita in Diretta, Morgan ha voluto chiarire la sua posizione.

«Questo è un Festival iniziato con polemiche sui testi dei rapper, che hanno un linguaggio non accettabile. Ma loro non sono dei poeti e i loro testi non potrebbero essere pubblicati. Siccome io, invece, sono una persona che si esprime con il testo poetico, quello è il mio linguaggio, non una reazione violenta, nè volgare. Ho solo espresso il mio pensiero», ha iniziato col dire Morgan aggiungendo poi: «Io non ho fatto una cosa oltraggiosa, io mi sono espresso. Non è fuori dalle regole - aggiunge -, è fuori dal regolamento. Ma un concorrente è libero di seguirlo o meno. Il regolamento del Festival non è una legge dello Stato. Io sono un uomo di spettacolo, di palco, non di pace».

A proposito dell'amicizia e di una riappacificazione con Bugo ha spiegato: «E' complessa - risponde Morgan - si poteva arrivare a un rapporto sincero. L’amicizia, dopo 12 anni, è stata distrutta da Soave, che ha scelto di buttare la benzina sul fuoco, ma mi deve ringraziare perchè Soave sta facendo il 'granò».

Non si è fatta attendere la risposta di Valerio Soave, in collegamento con l’inviata del programma: «E' tutto inventato, chi gli sta vicino lo porti a visitare. Lui sta inventando tutto. E’ tutta una favola. Morgan mi è costato 26mila euro, il soggiorno e tutto. Ho tutte le fatture... Si inventa tutto: lesioni, botte, insulti... E’ da curare».

