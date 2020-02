Oggi è la Candelora, significato e origini: Franco e Ciccio la ricordavano con un proverbio

"Candelora candelora, dall'inverno siamo fora. Ma se piove o tira vento...". Così recitava Franco Franchi nel film "I due sanculotti" del 1966 diretto da Giorgio Simonelli.

Ed è proprio oggi, il 2 febbraio, tra l'altro una rarissima data palindroma per il 2020, che ricade la festività religiosa della Candelora durante la quale si ricorda la presentazione di Gesù al Tempio. Durante la liturgia eucaristica si è soliti benedire le candele portate dai fedeli in chiesa come simbolo della luce irradiata da Cristo.

Il nome della festività deriva probabilmente dalle fiaccole utilizzate nell'antica Roma durante il rituale dei Lupercalia con cui si festeggiava il ritorno della luce con l'inizio delle giornate più lunghe e l'allontanamento dai mesi invernali.

