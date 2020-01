Problemi di salute per Madonna, in un video la cantante con il bastone

I problemi di salute di Madonna, in particolare al ginocchio, hanno costretto la cantante ad annullare un'altra tappa di "MadameX" a Lisbona. In un video pubblicato su Instagram, Madonna utilizza il bastone per salire le scale, facendolo a fatica.

Mentre sale le scale appoggiandosi anche alla ringhiera, si sente Madonna dire, "Santo cielo, ancora scale". Le scale sono quelle della sua abitazione nella capitale portoghese. Poi entra nel soggiorno dove l’aspettano diversi musicisti a amici e dove Madonna ricorda come è nato Madame X. Poi segue un’esibizione musicale da parte di altri musicisti. Da quando sono iniziati i guai al ginocchio, sono state cancellate nove date del tour. La fine di Madame X è prevista per marzo 2020.

© Riproduzione riservata