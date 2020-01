Il padrone fa tardi in un negozio, cane perde la pazienza e inizia a suonare il clacson

Singolare siparietto dentro un'auto parcheggiata lungo Main Street a Mornington, località a sud di Melbourne.

Un cane, rimasto dentro la vettura in attesa del suo padrone, ha iniziato a suonare insistentemente il clacson. Un modo per far tornare il padrone da troppo tempo ormai dentro un negozio a pochi metri dalla vettura.

Come un impaziente automobilista, il cane ha iniziato a suonare il clacson fino all'arrivo del suo padrone. Il video sta facendo il giro del web, ed è stato condiviso sul suo profilo Facebook dal giornalista palermitano Salvo Sottile.

© Riproduzione riservata