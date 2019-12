"Dolore indescrivibile", Madonna cancella il nuovo tour per un problema di salute

Il dolore non dà pace a Madonna al punto che è costretta a cancellare di nuovo il suo tour in Nord America. Dopo l'annullamento di tre concerti che si sarebbero dovuti tenere nelle scorse settimane la cantante, per non meglio precisate "ragioni mediche", è costretta ancora una volta a fermarsi.

In un video su Instagram, la popstar parla di un dolore indescrivibile per non al punto da lasciarla in lacrime durante un momento della tappa di Madame X a Miami.

"Mentre salivo la scala per cantare 'Batuka' sabato sera a Miami - scrive Madonna sul social media - ero in lacrime per il dolore causato dalle mie lesioni che è stato indicibile negli ultimi giorni...mi considero una guerriera, non mollo mai. Non ho mai permesso a un infortunio di fermare la mia attività dal vivo ma questa volta devo accettare che il dolore è preoccupante e non vergognarmi per essere umana e premere il pulsante “pausa”. Grazie a tutti per l’affetto e il supporto. (...) Le cose devono cambiare, e cambieranno, perché Madame X è una guerriera. Buone feste a tutte"

Madonna poi si scusa con i suoi fan per essere stata costretta a cancellare il suo ultimo show.

