Dopo 25 anni, Mariah Carey torna con un nuovo videoclip di "All I want for Christmas is you"

"All I want for Christmas is you", Mariah Carey torna con un nuovo videoclip della sua più famosa canzone natalizia, che quest'anno compie 25 anni.

Il brano ha conquistato il primo posto della classifica americana per la prima volta a 25 anni dalla pubblicazione.

Ormai diventato uno dei brani natalizi per eccellenza, la canzone di Mariah Carey, uscita nel 1994, ha agguantato il vertice della Billboard Hot 100. Nell’anno della pubblicazione la canzone era stata immessa sul mercato come EP e non come singolo, e appunto per ciò - come riporta ITV - non potè qualificarsi.

"Ce l’abbiamo fatta", ha commentato su Twitter la cantante ai suoi 21.4 milioni di follower. Per Carey il piazzamento si traduce nel suo 19esimo numero uno nella classifica a stelle e strisce.

© Riproduzione riservata