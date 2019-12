Ficarra, Picone e l'abbraccio in tv: "I nostri 25 anni di carriera all'insegna della disistima"

Un abbraccio in tv per suggellare anni di amicizia e non solo. Ficarra e Picone ospiti di Che tempo che fa hanno presentato il loro nuovo film, "Il primo Natale", nei cinema dal 12 dicembre. Scambio di battute con Fabio Fazio, il duo comico palermitano ha dato vita ad un divertente siparietto.

I due infatti hanno omaggiato a Fazio dei "souvenir" direttamente dal set del film ambientato in Palestina. Spazio dunque ad alcune riflessioni sulla loro carriera che va avanti da 25 anni. "Io glielo dico in faccia quello che penso di lui, - ha scherzato Ficarra parlando di Picone - agli altri invece ne parlo benissimo, così come l'ho presa io la fregatura la prendono pure loro".

E dopo l'ironica promessa di non vivere altri 25 anni insieme, i due si sono lasciati andare ad un abbraccio.

"Il primo Natale" racconta il viaggio di Ficarra e Picone nella Nazareth di Gesù. Catapultati nella Palestina di 2000 anni fa, al tempo della nascita di Cristo, il duo comico si ritroverà a vivere l'epoca del re Erode e della dominazione romana sui territori del popolo ebraico.

