La Playstation oggi compie 25 anni: ecco il primo videogioco del 1994

La PlayStation compie 25 anni. Il 3 dicembre del 1994, la Sony lanciò sul mercato la prima console in grado di rivoluzionare il mercato del videogioco: la Playstation. Fino a quel momento le console sul mercato erano il Super Nintendo e il Sega Mega Drive.

Una delle autentiche innovazioni fu l'abbandono delle cartucce in favore del compact disc, quest'ultimo in grado di offrire uno spazio decisamente maggiore per i contenuti (700 megabyte contro i 32 delle cartucce) e abbattere i costi di produzione. Altra novità fu la grafica tridimensionale che ancora peccava in altre console: la Sony puntò subito su questo, offrendo anche agli sviluppatori una piattaforma su cui era semplice scrivere videogame.

Playstation, la prima console della Sony

A cambiare con Sony è anche la concezione e la comunicazione del gioco stesso: non più un prodotto per bambini, venduto nei negozi di giocattoli, ma un prodotto "cool", per giovani, da acquistare nei negozi di elettronica e di musica. Nonostante siano passati 25 anni, sono "solo" 4 le versioni rilasciate, con un intervallo di 7 anni circa. La quinta versione non è ancora sul mercato ma circolano già indiscrezioni.

Secondo gli analisti di Newzoo, nel 2019 i 2 miliardi e mezzo di videogiocatori mondiali spenderanno 152,1 miliardi di dollari in videogame (+9,6%) e un terzo di questa cifra, pari a 47,9 miliardi, riguarda i titoli per console. I videogame per smartphone e tablet sono a quota a 68,5 miliardi, quelli per Pc a 35,7 miliardi. Quanto alle console, nell'ultimo anno - stando ai dati di VGChartz - sono state vendute 13,4 milioni di Nintendo Switch, 10,7 milioni di PlayStation 4 e 2,9 milioni di Xbox One.

Verso la fine degli anni '90, la PlayStation ebbe un boom di vendite: in soli 2 anni, dall'anno 1999 all'anno 2000, il numero di PlayStation vendute nel mondo era di 40 milioni di unità.

La Playstation Classic del 2018

In occasione del 24esimo anno della Playstation, Sony ha annunciato una nuova console detta PlayStation Classic. Contiene due controller USB, 20 giochi tra cui Final Fantasy VII e Tekken 3, e utilizza un cavo HDMI per il collegamento alla TV. Non è compatibile con il multigiocatore online, o con PlayStation Plus e non è possibile scaricare altri giochi tramite PlayStation Network nel PS Store. La console è disponibile in tutto il mondo dal 3 dicembre 2018.

I 25 anni della Playstation, il messaggio del CEO

In occasione dei 25 anni, il CEO e presidente di SIE, Jim Ryan ha voluto condividere questo messaggio:

“Il 3 dicembre 1994 – 25 anni fa – la prima PlayStation faceva il proprio debutto globale in Giappone. Partendo da un umile progetto interno di Sony, Ken Kutaragi e il suo team hanno portato ai giocatori una nuova idea di videogiochi che li ha elevati a una forma di intrattenimento che tutti potessero apprezzare. Inoltre, ha realizzato una piattaforma tramite la quale gli sviluppatori hanno espresso la propria creatività. L’originale PlayStation ha venduto 100.000 unità in Giappone nel suo primo giorno ed è diventata la prima console casalinga a vendere più di 100 milioni di unità. Abbiamo creato una connessione con la comunità videoludica poiché PlayStation ha offerto un’esperienza che andava oltre qualsiasi cosa si potesse immaginare. Durante gli ultimi venticinque anni, PlayStation è stata l’avanguardia del gaming, e sono onorato di essere stato parte del team fin dai primi giorni".

“Vedere in che modo sono cresciuti i giocatori PlayStation ci fa ricordare da dove siamo partiti: ora quei giocatori hanno passato la propria passione ai figli che giocano su PS4. A nome di tutto il team di PlayStation, grazie per aver intrapreso questo viaggio insieme a noi. Non vediamo l’ora di celebrare ciò che ci aspetta in futuro.”

Playstation 1, il primo gioco rilasciato

Il primo gioco per PlayStation? Si tratta di Ridge Racer, rilasciato al lancio della console con il codice SCES-00001. La prima Ps uscì con una demo contenente, oltre Ridge Racer, anche Rosco McQueen e altri giochi.

