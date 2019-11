Gianni Morandi e Fabio Rovazzi: insieme non solo nella musica ma anche nel gioco! I due, in un video pubblicato sul canale Youtube di Rovazzi, si sfidano a Call of Duty, nonostante Morandi non sappia minimamente come utilizzare il controller PS4. Nove minuti di divertimento assolutamente da non perdersi.

© Riproduzione riservata