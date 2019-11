Caro biglietti aerei per le feste di Natale, la risposta siciliana de I Sansoni

I Sansoni dicono la loro sul rincaro biglietti aerei sotto le festività natalizie. E lo fanno promuovendo una immaginaria compagnia aerea, che offre i prezzi più bassi del mondo, chiamata Terronair. Obiettivo? Riportare tutti i meridionali a casa per le feste. Le loro dritte in questa divertente gag.

I Sansoni altro non sono che Fabrizio e Federico Sansone, due fratelli nati “artisticamente” il primo maggio del 2015 proprio per la festa dei lavoratori. "In questo momento storico ci serviamo del web per mettere in vetrina le nostre qualità, - spiega il duo - tutta le tecnica imparata e la nostra immensa voglia di trasmettere significati".

© Riproduzione riservata