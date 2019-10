Barbara Boncompagni a Vieni da me: "Mio padre Gianni un uomo con grande ironia"

Intervista a tu per tu per Barbara Boncompagni a Vieni da me. Con Caterina Balivo ha ricordato le tappe salienti della carriera del padre del quale ha ripercorso le orme. Barbara Boncompagni ha raccontato della sua infanzia, della separazione dei genitori e di come il padre non abbia mai fatto mancare la sua presenza a lei e alle sorelle.

Un uomo dotato grande ironia quello dipinto da Barbara Compagni capace di sorridere anche davanti alle brutte notizie. Fin da piccola Barbara ha frequentato gli studi televisivi degli show creati dal padre e da qui la sua vocazione a riprendere in mano la sua carriera e il suo percorso. La sua prima esperienza risale all'età di 17 anni quando si occupò della sigla di Drim, programma diretto da Gianni Boncompagni.

Da quel momento tanti gli artisti con cui Barbara Boncompagni ha collaborato, da Little Tony a Marisa Laurito con cui in questo momento si sta occupando di un programma radiofonico nel quale affrontano temi legati all'energia con l'aiuto di esperti e raccontando anche storie inviate dagli ascoltatori.

© Riproduzione riservata