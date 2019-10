Domenica In, Conti ricorda Fabrizio Frizzi: "Come se non fosse mai andato via"

Pomeriggio ricco d'emozioni a Domenica In, dove tra gli ospiti c'è anche Carlo Conti. Il conduttore, dopo aver raccontato dei suoi esordi in tv e della sua carriera, ha rivolto un messaggio al caro amico Fabrizio Frizzi, scomparso per un tumore.

"Sai per me è come se Fabrizio ci sia sempre, come se ci sentissimo di meno, ma per me non è mai andato via - ha detto Carlo Conti - È stato un fratello che ho incontrato un po' più tardi nella vita". A tal proposito, la Venier ha mandato in onda un video di Carlo Conti, Antonella Clerici e Fabrizio Frizzi, tutti e tre grandi amici.

Conti ha poi proseguito raccontando del rapporto con la moglie Francesca, dalla quale ha avuto un figlio nel 2014, Matteo.

“Per noi Matteo è un dono di Dio, per questo l’abbiamo chiamato così, anche se io da buon fiorentino avrei voluto chiamarlo Lorenzo come il Magnifico” racconta scherzando Carlo Conti.

