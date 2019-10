Tale e quale, Monte imita Bublè: "Perchè non cantavi invece di fare il modello?"

La sua imitazione di Michael Bublè ha convinto tutti tanto da regalargli la vittoria a Tale e quale show. Francesco Monte si è dunque aggiudicato il pass per accedere al super torneo di Tale e quale show, in programma per venerdì 25 ottobre.

L’ultima performance dell'ex di Uomini e donne ha lasciato la giuria piacevolmente colpita, tanto da meritare una nuova standing ovation.

“Sorprendente, non ho parole - ha detto Vincenzo Salemme -. È complicato imitare Bublè".

“Percorso meraviglioso, complimenti - ha aggiunto Loretta Goggi -. Ma perché non hai fatto il cantante anziché il modello?“.

© Riproduzione riservata