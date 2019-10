Fabio Rovazzi e lo sketch con Will Smith: i due girano un video su Youtube

Fabio Rovazzi e Will Smith protagonisti di uno sketch pubblicato su Youtube. Tutto comincia da un viaggio che Rovazzi fa a Budapest per assistere alla proiezione di "Gemini Man", il film che vede tra i protagonisti proprio Will Smith.

Il cantante, dopo aver visto il film, partecipa al party organizzato da Smith senza però riuscire ad avvicinarlo. Tornato in camera d'albergo, si ritrova incredibilmente a condividere la stessa camera con l'attore. Un'occasione davvero unica per Rovazzi che non potrà non condividere con i suoi fan questo momento...

