Miss Italia 2019, Carolina Stramare in lacrime: "Ho perso mia mamma"

Carolina Stramare si racconta, tra lacrime e sorrisi, nella prima puntata della nuova stagione di "Vieni da Me", su Rai 1, condotto da Caterina Balivo. Proclamata Miss Italia 2019, Carolina ha un grande dolore alle spalle, ovvero la morte della mamma, avvenuta l'estate scorsa, l'1 luglio 2018. Vicenda che, volutamente, non ha affrontato durante la finale di Miss Italia.

"Mia mamma non c'è più dall'estate scorsa, dal 1 luglio 2018. Tante volte il suo essere apprensiva era motivo di litigio. Vivevamo insieme, i miei si sono separati, e litigavamo tantissimo, sulla quotidianità. Poi ti rendi conto che quando una persona ti manca, ti manca tutto di lei. Quando è morta mi sono estraniata, mio papà, poverino, è stato un po' il mio capro espiatorio. Ero arrabbiata. Non con i miei nonni: io ho sofferto, ma loro hanno sofferto più di me".

