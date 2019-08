La canzone scritta da Nadia Toffa: "Il tempo non aspetta"

Risalgono a pochi mesi fa i video in cui Nadia Toffa presentò ai suoi innumerevoli fan un brano intitolato "Diamante briciola", scritto e interpretato da lei. La conduttrice pubblicò alcuni estratti della registrazioni in studio chiedendo ai fan un parere. "Ho scritto una canzone che si intitola ‘Diamante briciola e ho deciso di interpretarla io. Eccone un assaggio! Se vi piace vi do subito un’altra pillola. Fatemi sapere cosa ne pensate! Siete i primi a sentirla, perché siete sempre con me. Aspetto il vostro parere".

© Riproduzione riservata