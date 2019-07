Volata ad Ibiza insieme ad Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez ha subito condiviso con i suoi fan i primi scatti della vacanza ma anche un balletto che è già tormentone.

In barca insieme ad altri amici, fra cui anche Andrea Damante, ex di Giulia De Lellis, la sorella di Belen si è lanciata in un balletto sexy insieme agli altri.

Si parla già di tormentone dell’estate. La #ThinkaboutChallenge consiste nel ballare a ritmo del nuovo singolo omonimo di Andrea Damante.

