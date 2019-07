Eros difende Marica Pellegrinelli dopo la rottura: "Non è una arrampicatrice"

“In questa generazione ci pentiremo non solo per le parole e per le azioni delle persone cattive, ma per lo spaventoso silenzio delle persone buone". Con questo aforisma di Martin Luther King, Eros Ramazzotti ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui esprime tutta la sua amarezza per le tante "falsità" sentite in merito alla sua rottura con l'ormai ex moglie Marica Pellegrinelli.

"Ho letto solo schifezze, Marica non è un’arrampicatrice ma una bravissima persona e una bravissima mamma”.

In questi giorni, in molti hanno attaccato la modella specialmente dopo l'indiscrezione secondo la quale il matrimonio con Eros Ramazzotti sarebbe finito per un presunto flirt della Pellegrinelli con Charley Vezza, proprietario del marchio Gufram.

Video tratto dalla pagina Facebook di Verissimo.

