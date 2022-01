Noemi ha 40 anni e scrive a se stessa bambina: «La vita non è come nei cartoni»

«Cara Veronica, vedo quegli occhi di bimba un po’ spauriti e provo un immenso affetto, vorrei superare il tempo e lo spazio e darti una carezza. Non ti dirò bugie, non sarà semplice. Non saranno sempre anni spensierati e la vita non è come nei cartoni la mattina davanti ai biscotti prima di andare a scuola». Inizia così la lettera che, tramite social, Noemi (alias Veronica Scopelliti) invia a se stessa bambina, ritratta nella foto pubblicata nel post, oggi (25 gennaio) nel giorno del suo quarantesimo compleanno.

«Ti capiterà di soffrire; conoscerai l’ingiustizia, il distacco, la crudeltà, l’incomprensione e scoprirai che anche chi ti ama da morire, può farti stare male. Ma la notte non dura per sempre», continua la cantante.

«Questo viaggio ti regalerà anche inaspettate felicità, passioni sfrenate, amicizie senza fine e legami che supereranno tempo e spazio. Scoprirai che chi ti umiliava e chi ti derideva alla fine non aveva ragione, semplicemente non ti capiva. Sarai forte, resisterai ed inseguirai i tuoi sogni contro tutto e tutti. Fallirai ma ti rialzerai; perderai il tuo corpo e la tua anima ma le ritroverai anni dopo più forti di prima. Ma una cosa spero che non cambi mai: i tuoi occhi, lo sguardo pieno di sogni con cui guardi il mondo», continua nel lungo messaggio Noemi, che poi conclude: «Grazie perché sei sempre dentro di me e mi indichi la strada. Sarà un bel viaggio e vedrai che alla fine riuscirai anche a dare un Senso a Questa Storia. Buon compleanno, piccolina, buon compleanno a me».

Noemi la prossima settimana sarà tra i protagonisti del festival di Sanremo, con il brano Ti amo non lo so dire. Intanto, continua a promuovere, anche sui social, il brano Guardare giù dello scorso novembre. I fan sono sicuri che al festival sarà una bomba. Per un'artista capace di stare su una corda e guardare giù tutto è possibile.

