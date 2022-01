La dance elettronica trasforma l'Ariston in discoteca: superospiti la prima sera i Meduza

«Il primo febbraio balleremo con i Meduza»: così Amadeus al Tg1 delle 20 ha annunciato il nome della band che si aggiunge ai superospiti del Festival di Sanremo. Per i tre italiani il palcoscenico della prima serata del festival.

«È una band che fa ballare tutto il mondo con la musica dance, popolarissima e conosciutissima, sono tutti ragazzi italiani e devo dire che sono felice di averli al festival», ha detto Amadeus.

Gruppo house formato da Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale, i Meduza hanno collezionato 800 milioni di streaming in tutto il mondo nel 2021. Il nuovo singolo, Tell It To My Heart feat. Hozier promette di far ballare l’Ariston: con milioni di streaming è entrato nelle Top 200 delle maggiori piattaforme digitali di 30 Paesi.

