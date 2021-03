Ermal Meta, il videoclip di "Un milione di cose da dirti": "Podio inaspettato"

«Sono molto contento di questo risultato, per me è un podio inaspettato». Lo ha detto Ermal Meta in conferenza stampa, da remoto, all’indomani della finale del 71esimo Festival di Sanremo, dove ha chiuso al terzo posto dopo aver uidato la classifica generale per le prime 4 serate con il brano "Un milione di cose da dirti".

Al secondo posto si sono classificati Francesca Michieline Fedez, col brano "Chiamami per nome" mentre i Maneskin hanno conquistato il primo posto con il loro brano "Zitti e buoni".

© Riproduzione riservata