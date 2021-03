Giuria di adolescenti premia i Maneskin: sono loro "i più fighi"

I Maneskin votati sia per la canzone più bella e come "i più fighi". Radioimmaginaria coordina circa 100 ragazzi tra 11 e 23 anni di tutta Italia che votano ogni sera le canzoni e l’interpretazione degli artisti ma anche il loro look.

Nella prima serata del Festival Sanremo la giuria degli adolescenti, organizzata per il terzo anno consecutivo da Radioimmaginaria, "consacra" i Maneskin con il 27% dei voti per la canzone più bella e il 32% come outifit "più figo".

Alle spalle della band romana, abbastanza staccati, si posizionano Francesca Michelin e Fedez che raccolgono il 18% dei consensi e Madame il 14%. Secondo i ragazzi indubbiamente l’esibizione più trash è stata quella di Max Gazzè e la Triflluoperazina monstery band con il 32% dei voti.

La giuria degli adolescenti è composta da oltre 100 ragazzi di età compresa tra 11 e 23 anni provenienti da ogni parte d’Italia. La redazione di Radioimmaginaria, la web radio degli adolescenti (11-17 anni) e unico network in Europa con più di 300 speaker provenienti da 50 città in 8 Paesi diversi, trasmetterà per tutta la settimana del Festival, da una postazione collocata al centro della Salaborsa di Bologna: un’installazione di 216 MQ di bosco per raccontare, anche a distanza, la kermesse sanremese ai loro coetanei. Nonostante l’età e l’ora tarda, i giovani votanti seguono le serate del festival per esprimere, attraverso una piattaforma, un voto ogni sera sulle canzoni e gli interpreti. I ragazzi danno un parere anche sul look dei cantanti: il migliore "outfit" e quello "più trash".

Il sabato sera si potranno votare soltanto gli artisti che parteciperanno alla finale. Ogni votante a fine festival sarà libero di scegliere nuovamente, anche un artista che non ha gareggiato nella serata finale. Il premio sarà comunicato mezz'ora prima del vincitore ufficiale della 71 edizione del Festival di Sanremo. La classifica completa sarà pubblicata sul sito www.radioimmaginaria.it Il premio della giuria degli adolescenti è realizzato a mano in metallo e verniciato color oro dall’artista Maurizio Bettini.

