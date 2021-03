Il palermitano Shorty e la sua... "Regina": "Una canzone che spacca"

Nato a Palermo ma sempre in giro con la musica, specialmente a Londra, Davide Shorty - pseudonimo di Davide Sciortino - parla della sua "Regina", brano in gara a Sanremo nella sezione Nuove proposte.

Classe 1989, Shorty si dice entusiasta del suo brano che porterà sul palco dell'Ariston. Una canzone scritta due anni fa e che lo stesso Shorty ha definito "un pezzo che spacca".

"Darò il massimo a Sanremo - ha spiegato -. Il mio unico scopo è rappresentare la buona musica". Già nel 2015 aveva partecipato a X Factor, e oggi può vantare ben 6 album. Proprio lo scorso anno è uscita la sua ultima fatica discografica, "La soluzione reboot”.

"Le mie canzoni sono come una cura - ha precisato Shorty - fatte di testi che fungono da diario, come se scrivere per me fosse una terapia".

