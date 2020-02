"Non sono vittima di mode musicali, amo sperimentare e raccontare storie impegnate. Ciò che ha fatto la differenza è l'onestà con cui l'ho fatto". Così Levante ai microfoni di Rgs, in occasione della sua partecipazione a Sanremo."Questa canzone l'ho scritta per gli altri, a me ha fatto un effetto salvifico. Spero che l'effetto possa arrivare a chi la ascolta" ha detto riferendosi al brano "Tikibombom" portato a Sanremo.

