Sanremo, i Pinguini Tattici Nucleari ai microfoni di Rgs: "Abbiamo creato un genere tutto nostro"

"Non ci siamo mai sentiti addosso l'etichetta indie perché in realtà abbiamo creato un genere tutto nostro". Queste le parole dei Pinguini Tattici Nucleari ai microfoni di Rgs in occasione di Sanremo 2020. La band ha portato sul palco il brano "Ringo Starr", un omaggio al membro dei Beatles più in ombra.

"La sua figura è sempre stata considerata come quella meno rilevante, ma in realtà Ringo ha portato grandi innovazioni alla batteria e abbiamo voluto rendergli omaggio proprio per questo".

