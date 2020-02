Sanremo 2020, Gabriella Martinelli e Lula ai microfoni di Rgs: "Sarà una grande festa"

Un brano impegnato quello portato alla 70^ edizione del Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte da Gabriella Martinelli, 33 anni, e la giovane rapper e polistrumentista romana di 24 anni Lula, al secolo Lucrezia Barker Di Fiandra. Si intitola "Il gigante d'acciaio", protagonista l'ex Ilva di Taranto descritto come simbolo per parlare di tanto altro. "Trattiamo il tema dell'inquinamento, della sicurezza sul lavoro andando al di là del caso ex Ilva - spiega la Marinelli ai microfoni di Rgs -. Di giganti d'acciaio nel mondo ce ne sono davvero tanti".

"Il brano vuole abbracciare il messaggio di chi vive di sacrifici, di chi fa fatica a trovare un futuro davanti a sé, di chi combatte contro dei muri anche culturali", aggiunge Lula.

Dopo aver vinto Area Sanremo nel 2019, quello che attende il duo tutto al femminile è una nuova e importante opportunità. "Siamo proiettate verso il futuro. Sto lavorando - racconta Gabriella Martinelli - al mio terzo disco in uscita per Warner Music Italia".

"Io invece sto lavorando al mio primo Ep con i miei musicisti e la produzione artistica di Gabriella - dice Lula - e insieme a Paolo Mazziotti che è anche uno dei compositori de 'Il gigante d'acciaio".

