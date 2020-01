Sanremo, i consigli della Littizzetto ad Amadeus: "Non parlare di bellezza, è solo c..."

Esilarante siparietto di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa. In collegamento video con la trasmissione di Fabio Fazio, la comica costretta a rimanere a casa per via di un incidente, ha parlato della prossima edizione di Sanremo, dando un consiglio al conduttore Amadeus, sulla scia delle polemiche sessiste che si sono scatenate in questi giorni.

"Amadeus - ha esordito la Littizzetto - non dire delle donne che ti affiancheranno che sono molto belle. Dillo una volta sola, perché essere molto belle è una botta di culo dalla nascita e non è una conquista".

Ha poi continuato: "Seconda cosa sorridi, sorridi molto ma non troppo sennò sembri scemo. E non fidarti di nessuno tranne di Vincenzo Mollica...".

Le polemiche erano nate dopo che Amadeus, nel presentare una delle sue vallette, Francesca Sofia Novello, famosa anche per la sua relazione con Valentino Rossi, aveva evidenziato non solo la bellezza della ragazza ma anche la sua capacità di "stare un passo indietro", rispetto al suo fidanzato.

