La pallavolista palermitana Miriam Sylla protagonista dello spot sull'endometriosi

La pallavolista Miriam Sylla, capitano della Nazionale Italiana, protagonista dello spot del Ministero della Salute in occasione, oggi, della giornata mondiale dell'endometriosi. Ventisettenne palermitana di nascita da genitori ivoriani ha spiegato nello spot cosa è l'endometriosi e cosa comporti nella vita di tutti i giorni e nello sport. Insieme alla sua squadra nel 2021 ha partecipato agli Europei vincendoli e oggi presta la propria faccia e notorietà per la prevenzione.

Cosa è l'endometriosi

L’endometriosi è “una malattia cronica e progressiva, che colpisce donne in età fertile ed è caratterizzata dalla presenza e dalla proliferazione di tessuto endometriale al di fuori della cavità uterina”.

L'endometriosi, i sintomi

Le donne che ne soffrono, solitamente, presentano mestruazioni dolorose, dolore pelvico cronico, oppure ancora dolore durante la minzione, sintomi gastrointestinali, dolore durante i rapporti sessuali e affaticamento. Secondo gli specialisti del polo ospedaliero “Humanitas”, si tratta di una patologia molto frequente nella popolazione generale che, in base alle stime, può interessare il 10-20% delle donne in età fertile.

L'endometriosi, chi colpisce

Colpisce, in prevalenza, donne tra i 25 e i 35 anni ed è “praticamente assente nell’età prepuberale e post-menopausale”. In Italia sono affette da endometriosi circa tre milioni di donne, ma la diagnosi è nel 30-40% dei casi accidentale e avviene durante controlli ginecologici di routine o controlli specialistici eseguiti per altre patologie.

Diagnosi e trattamento

I medici di medicina generale e i ginecologi provvedono a diagnosi e per trattamento. Solitamente, per curare l’endometriosi, si possono adottare diversi trattamenti in base allo stadio e alla sintomatologia della malattia, andando dal semplice controllo clinico, all’utilizzo di terapie farmacologiche, fino al trattamento chirurgico.

