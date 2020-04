Mangiare sano in quarantena, i consigli dell'esperto: spazio a cereali, frutta e verdura

Cereali, frutta, verdura e anche cioccolato: Giorgio Calabrese - medico specializzato in scienza dell'Alimentazione - indica le linee guida per mantenere un corretto regime alimentare nel corso della giornata, in questo periodo di quarantena.

Lo schema di questa quarantena forzata a causa del Coronavirus rischia di far male all’organismo, di far crescere il peso e introdurre troppi zuccheri a dispetto di un’attività fisica praticamente pari a zero. E allora l’alimentazione diventa cruciale.

Video di Marco Gullà.

