"Nonno ascoltami", a Palermo e Catania medici in piazza contro i disturbi dell'udito

"Nonno ascoltami" sbarca in Sicilia. Domenica 20 ottobre in piazza Stesicoro a Catania e in piazza Castelnuovo a Palermo si terrà una campagna di prevenzione contro i distrubi dell'udito.

Ogni anno, nei mesi di settembre e ottobre, viene organizzata una grande campagna di controlli gratuiti dell’udito, su tutto il territorio nazionale. A questo evento si aggiungono numerose altre attività che si svolgono durante tutto l’anno: la giornata dell’Udito presso il Ministero della Salute; il Truck Roadshow “Ascolta Responsabilmente”;

la prevenzione in Comune; Udito Strumento Prezioso; Ascolta Responsabilmente.

Tutte le attività sono ormai conosciute a livello nazionale e godono del patrocinio del Ministero della Salute e del riconoscimento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

In campo medici specialisti (più di 60 referenti scientifici), audioprotesisti e audiometristi, aziende audioprotesiche e di impianti cocleari.

Oggi a Palermo, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto.

In questo video, le interviste a Mauro Menzietti organizzatore "Nonno ascoltami" e a Francesco Galletti, direttore della clinica otorinolaingoiatra di Messina.

