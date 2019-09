Salute, arriva l'app Wall of life per aiutare i ragazzi autistici

Presentata questa mattina a Palermo l'App Wall of life, realizzata dalla multinazionale con sedi anche in Italia 'Sopra Steria', donata alla onlus "I Corrieri dell’Oasi" che gestisce il centro diurno per bambini e ragazzi in convenzione con l’Asp di Enna.

L’applicazione supporta i ragazzi autistici in una serie di attività quotidiane, come fare la spesa. Alla presentazione, presso Palazzo d’Orleans, ha partecipato l’assessore alla Salute della Regione Ruggero Razza, l’amministratore delegato di 'Sopra Steria' Italia Stefania Pompili e la presidente della onlus Simonetta Panerai.

In Sicilia i ragazzi con problemi di autismo sono circa 5000. La app è rilasciata in open source diventando quindi disponibile non solo per la onlus ennese ma per chiunque, privati o organizzazioni, la voglia utilizzare.

"Fa piacere che sotto l'egida della Regione si dia seguito a un progetto che ha l'ambizione di guardare al presente con gli occhi del futuro - ha detto Razza - oggi si scrive una pagina digitale inedita che presto, ne sono certo, troverà un giusto seguito nel resto d’Italia".

"Con Wall of life i ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico possono allenarsi alla quotidianità in un ambiente protetto, mentre lo staff medico può monitorare i progressi - ha spiegato Pompili -. Usiamo la tecnologia come forza per il bene, con l’obiettivo di contribuire a migliorare concretamente la vita delle persone".

Simonetta Panerai ha sottolineato che "nonostante questi disturbi oggi siano più riconosciuti e comprese rispetto al passato, a volte si tende a non pensare come alcune attività quotidiane e apparentemente banali possano invece risultare complesse per una persona con autismo".

Nelle interviste: Francesco Palmieri manager, Stefania Pompili amministratore delegato di 'Sopra Steria' Italia e Ruggero Razza, assessore regionale alla Salute.

Video di Marcella Chirchio

