Dalle iniziative sanitarie a quelle economiche: in Sicilia un piano per il benessere degli anziani

Corsi di alfabetizzazione digitale, attività fisica, incontri con nutrizionisti e tante altre idee e progetti volti al benessere della terza età. Il piano per l'invecchiamento attivo in Sicilia, redatto dagli assessorati regionali della Famiglia e delle politiche sociali e della Salute, è realtà. Il documento, che delinea una serie di interventi da attuare nell'Isola, è stato illustrato nella sala Mattarella all'Ars alla presenza dei due assessori regionali competenti. «Se la quota sanitaria è fondamentale perché le persone non abbiano malattie – dice l’assessore alla Sanità, Giovanna Volo - senza la serenità di tipo socio-psicologico, il benessere non ci sarà mai. Ecco perché questa sinergia. Vogliamo dare agli ultrasessantacinquenni un futuro sereno e di benessere».

L’assessore alla Famiglia, Nuccia Albano sottolinea: «È importante che i nostri anziani non restino isolati a casa. Devono essere coinvolti in progetti che possano favorire la loro socialità, il loro movimento e possano permettere loro di completare la loro vita in serenità».

Il piano prevede iniziative sociali, sanitarie ed economiche. A breve saranno pubblicati i bandi a cui potranno partecipare tutti i soggetti del terzo settore, con progetti a favore delle persone anziane. All'incontro di oggi hanno partecipato anche rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil e dell'Istituto nazionale di ricovero e cura per gli anziani di Ancona (Inrca).

Nel video l'assessore Giovanna Volo, l'assessore Nuccia Albano e Daniela Di Rosa, dirigente del Dipartimento famiglie e politiche sociali.

