Deputati assenti in aula all’Ars, l’ira di Galvagno: sei mesi di immobilismo

«Non vi nascondo che sono in forte imbarazzo. Oggi ricorrono sei mesi dal nostro insediamento, sei mesi in cui ognuno di noi ha messo tutti i buoni propositi possibili e immaginabili per svolgere il mandato a favore dei siciliani». Il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, si sfoga con i pochi deputati presenti in aula alla ripresa della seduta dopo la conferenza dei capigruppo.

«Non posso prendermela per le assenze dei deputati di minoranza perché può starci, ma devo constatare che la stragrande maggioranza degli assenti della centrodestra mette in grandissimo imbarazzo questa Presidenza che non può andare avanti. Stiamo provando con i vice presidenti, che si alternano con me, a tenere l’aula sempre aperta, però per me è inaccettabile che dopo sei mesi non ci sia una grande passione per il lavoro per cui siamo stati investiti - conclude -. Ci rivedremo il 16 maggio, mi auguro ci sia la presenza del governo, vi dico davvero che è imbarazzante questa fase».

In rappresentanza del Governo solo l'assessore alla salute Giovanna Volo che ha chiesto il rinvio delle discussioni sulle interrogazioni. Alla conclusione della seduta il presidente ha annunciato l'intenzione di chiamare il governo e il capigruppo per chiarimenti.

